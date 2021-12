Sanremo, al Museo Civico conferenza con Barbara Amerio

Sanremo. La presidente Patrizia Aprosio e le socie del Soroptimist International Club di Sanremo – in occasione della celebrazione della giornata della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Parigi, 10 dicembre 1948)- invitano la cittadinanza a partecipare alla conferenza di Barbara Amerio, presidente di Confindustria sezione Imperia, che si terrà sabato 11 dicembre alle 10 presso il Museo Civico, in Piazza Nota, sul tema: “Nuove sfide nel campo industriale”. Seguirà un concerto con la partecipazione dei musicisti De Franceschi: Simone (Flauto), Vittorio (clarinetto) e Renzo (fagotto).

Barbara Amerio è nata a Sanremo dove vive con la famiglia. Ha studiato lingue, parla Inglese, francese, tedesco e russo. Ha la patente in mediazione marittima. E’ presidente e dirigente commerciale della Permare, impresa nota a livello internazionale produttrice di super Yacht con marchio Amer. Nel 2016 l’azienda ha ottenuto il premio “Barca più innovativa dell’anno” con l’Amercento. Promotrice della nautica Italiana e testimonial della città di Sanremo nella partecipazione ai Saloni nautici internazionali, è stata scelta come “Ambasciatore del Design made in Italy” per il settore nautico dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Istituto per il Commercio Estero e inviata in missione ufficiale in Kuwait. Attenta alla formazione, partecipa a iniziative del settore nautico marinaro con Università ed Istituti di Design ( IED, Marangoni, Bocconi, ecc.). Ha ruoli istituzionali in UCINA ( Confindustria Nautica) per il settore super-yacht e in Assonautica. Collabora alla testata giornalistica specializzata Pressmare. Nel 2019 è stata nominata prima donna al vertice della Unione degli Industriali della provincia di Imperia.