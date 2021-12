Sanremo, al mercato dei fiori due nuovi sport: arrampicata e ping pong

Sanremo. Nel mercato dei fiori di Valle Armea verranno allestiti spazi per due discipline sportive. Oltre l’attività di ginnastica artistica, pallacanestro, pallavolo e pattinaggio a rotelle, nel plateatico della struttura, si andranno ad aggiungere il tennis da tavolo e l’arrampicata.

Per il ping pong verranno posizionati gli appositi tavoli da gioco, mentre per le scalate indoor sarà istallata una struttura metallica verticale dove gli appassionati potranno arrampicarsi come fossero in montagna.