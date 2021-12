Sanremo 2022, ecco chi sono i tre giovani che parteciperanno al Festival tra i Big

Sanremo. Yuman, Tananai e Matteo Romano: sono loro i tre giovani che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022 tra i Big. I nomi sono stati annunciati ieri sera dal conduttore Amadeus durante il programma “Sanremo Giovani“, andato in onda dal Casinò della Città dei Fiori.

I tre talenti emergenti saranno in gara rispettivamente con i brani “Ora e qui”, “Sesso occasionale” e “Virale”. Svelati anche i titoli delle canzoni dei 22 Big che saliranno sul palco dell’Ariston dal 1° al 5 febbraio:

Emma sarà in gara con il brano “Ogni volta è così”, Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare”, Sangiovanni con “Farfalle”, Iva Zanicchi con “Voglio amarti”, Achille Lauro con “Domenica”, Aka7even con “Perfetta così”, Michele Bravi con “Inverno dei fiori”, Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”, Ana Mena con “Duecentomila ore”, Elisa con “O forse sei tu”, Rkomi con “Insuperabile”, Ditonellapiaga & Donatella Rettore con “Chimica”, Mahmood & Blanco con “Brividi, Giusy Ferreri con “Miele”, Giovanni Truppi con “Tuo padre, mia madre, Lucia”, Fabrizio Moro con “Sei tu”, Highsnob & Hu con “Abbi cura di te”, Irama con “Ovunque sarai”, La Rappresentante di lista con “Ciao, ciao”, Noemi con “Ti amo non lo so dire”, Dargen D’Amico con “Dove si balla” e Le Vibrazioni con “Tantissimo”.