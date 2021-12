Sanremo. Fuori la categoria nuove proposte, bisognerà attendere al massimo 24 ore per capire chi tra i dodici finalisti del talent show Sanremo Giovani approderà fra i “big” del Festival di Sanremo 2022, passando direttamente dalla porta principale del teatro Ariston. Tre artisti e non più solo due, come ha annunciato Amadeus oggi. Tutto pronto al Casinò Municipale dove alle 12 si è tenuta la conferenza stampa di lancio con il direttore artistico della kermesse, il direttore di Rai1 Stefano Coletta (in collegamento streaming), il vice direttore Claudio Fasolo, il sindaco Alberto Biancheri e il presidente del Casinò Adriano Battistotti. Programma in onda domani sera alle 21:25.

«Sono contento di poter iniziare questa nuova avventura in previsione del Festival 2022. Un’avventura partita tre anni fa con le strade di Sanremo piene di gente come non avevo mai visto. Poi l’anno successivo l”esatto opposto: il totale deserto che mi auguro di non rivivere mai più. Con la Rai abbiamo fortemente voluto salvare l’edizione 2021, anche senza pubblico, perché non potevamo accettare di lasciare un posto vuoto, una macchia che sarebbe rimasta indelebile», – ha esordito, dal teatro del Casinò, il direttore artistico Amadeus.

«Domani sera al Casinò ci saranno tutti e i 22 big del Festival scelti e che nessuno poteva conoscere prima del mio annuncio su Rai1 (ma che il settimanale Chi ha svelato in anteprima, per il secondo anno consecutivo, ndr). Poi una bella notizia per i ragazzi di Sanremo Giovani: «Questa mattina mi sono svegliato con un’idea. Non due ma tre artisti in gara saliranno sul palco dell’Ariston il 1° febbraio. Trovo giusto che l’intero podio di domani sera debba essere protagonista del prossimo Festival».

«Rispetto all’anno scorso, oggi abbiamo due alleati: i vaccini e il green pass. Due elementi importanti per poter affrontare sia Sanremo Giovani, alla sua ottava edizione, che il prossimo Festival 2022. Come Comune abbiamo fortemente voluto un talent dedicato alle nuove proposte, alimentato dal concorso di Area Sanremo che mi auguro possa trovare nuovi stimoli per i prossimi anni, – ha detto il sindaco Biancheri. Amadeus è vero amico di Sanremo. Sta dando tanto alla nostra città. Mi auguro che questa edizione di Sanremo Giovani ci possa proiettare verso il Festival 2022 con positività. Questo ultimo mese le cose non stanno andando benissimo sotto il profilo dei contagi, ma grazie ai vaccini e al green pass possiamo guardare al prossimo futuro con un po’ più di ottimismo»

Sanremo Giovani torna al Casinò

«Per noi che viviamo il teatro del Casinò tutto l’anno è piacevole vederlo trasformarsi in un’astronave per Sanremo Giovani. Grazie alla Rai per aver ricoinvolto la casa da gioco», ha aggiunto il presidente del Casinò Battistotti.

Stefano Coletta, direttore di Rai1: «Questo terzo Festival di Amadeus è l’atto finale di una parabola unica nella storia della tv. La mia prima edizione in qualità di direttore è stata una festa della feste. Poi l’edizione 2021, anti storica ma miracolosamente portata a termine con la vittoria dei Maneskin. A questo terzo Festival mi preparo con un sentimento di giustizia compensativa. Mi auguro che potremo lavorare tutti senza paura, senza timori».

Claudio Fasulo: «La Rai dovrebbe costruire una struttura permanente dedicata ai giovani artisti che possa dare loro occasione di confrontarsi con i colleghi della stessa età, i produttori e i big. Solo la Rai può creare questa struttura che si metta al servizio della giovane musica italiana». Prime prove di accademia della musica a Sanremo? Il sindaco spera e ammicca.

Tra i 12 di Sanremo Giovani ci sono anche i quattro selezionati dal concorso Area Sanremo: Destro che porta “Agosto di piena estate” (Leverano – Le), Littamè con “Cazzo avete da guardare” (Terrassa Padovana – Pd); Senza_Cri, “A me” (Brindisi); Vittoria, “California” (Villafranca in Lunigiana – Ms).

Italia e non solo: c’è anche una “voce” dallo Yemen tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021 che il 15 dicembre in diretta su Rai1 si contenderanno i due posti tra i “Big” del Festival di Sanremo 2021. Terminato l’ascolto delle 46 canzoni selezionate tra le oltre 700 candidate, la Commissione Artistica del Festival di Sanremo – presieduta dal Direttore Artistico Amadeus con Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis – ha scelto gli otto finalisti ai quali si aggiungono i quattro provenienti da Area Sanremo. I prescelti – con i titoli dei brani e la provenienza – sono: Bais, “Che Fine Mi Fai” (Udine); Martina Beltrami, “Parlo di te” (Torino); Esseho, “Arianna” (Roma); Oli?, “Smalto e tinta” (Belluno); Matteo Romano, “Testa e croce” (Cuneo), Samia, “Fammi respirare” (Yemen); Tananai, “Esagerata” (Milano); Yuman, “Mille notti” (Roma).