Sanremese-Imperia, biglietti soltanto in prevendita

Sanremo. In seguito alla decisione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, la Sanremese comunica che la vendita dei biglietti della gara di campionato tra i biancoazzurri e l’Imperia, in programma domenica 5 dicembre allo stadio Comunale alle 15, si svolgerà soltanto in prevendita in segreteria (venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30).

I botteghini domenica resteranno chiusi. I tagliandi (ingresso unico in Gradinata con Green pass o tampone negativo effettuato entro le 48 ore) costano 10 euro. Ridotto (studenti e under 18) 5 euro.