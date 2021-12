Sanremese, i convocati biancoazzurri per il match a Bra

Sanremo. Questo pomeriggio la Sanremese ha effettuato al Comunale la rifinitura

in vista del match di domani a Bra, in programma allo stadio Attilio Bravi alle ore 15 e valido per la quindicesima giornata di campionato.

Dopo essersi soffermati in sala video, i biancoazzurri si sono spostati sul prato del Comunale per la seduta. Al termine dell’allenamento il mister Andreoletti ha diramato l’elenco dei convocati.

Sono 21 i calciatori disponibili: oltre ai lungodegenti Maglione e Pellicanó, entrambi operati al ginocchio sinistro, assente anche Aita che contro l’Imperia ha riportato la frattura scomposta della clavicola della spalla sinistra. Tra venerdì e lunedì prossimo il giovane terzino sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Soltanto dopo si potranno

valutare i tempi di recupero. Non convocati Ferro e Lodovici, squalificato per un turno Scalzi.

PORTIERI: Bohli (2005), Malaguti (2003), Piazzolla (2004)

DIFENSORI: Buccino (2001), Acquistapace (2000), Bregliano,

Mikhaylovskiy, Gatelli, Nouri (2001)

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Gagliardi, Gemignani, Valagussa,

Larotonda (2002), Bastita (2004), Urgnani (2004)

ATTACCANTI: Anastasia, Ferrari, Vita, Piu (2002), Orefice (2000)