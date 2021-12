San Bartolomeo al Mare, Urso: «Auguri al comandante dei carabinieri di Diano Marina Umberto Salvatico» - Riviera24

San Bartolomeo al Mare. «Il Luogotenente Umberto Salvatico, comandante della stazione dei carabinieri di Diano Marina, mi ha comunicato che nei prossimi giorni andrà in pensione. Nell’augurargli buona strada in questo suo nuovo percorso di vita, non posso non complimentarmi per l’ottima carriera e lo straordinario percorso professionale portato a termine» – dice il sindaco Valerio Urso.

«Gli anni in cui il Luogotenente Umberto Salvatico ha comandato la stazione di Diano Marina che sovrintende a tutto il Golfo Dianese, e quindi anche a San Bartolomeo al Mare, sono stati anni in cui la percezione di sicurezza è stata molto alta. Insieme abbiamo collaborato su più livelli, sempre con reciproca stima, per il bene della comunità. Perdiamo un comandante di stazione, certamente acquistiamo un uomo che saprà dare un enorme contributo. Grazie Umberto, ora finalmente avrai più tempo per gli amici» – dichiara Urso.