Roulette francesi, i sindacati: «Chiesto incontro immediato con il sindaco di Sanremo» - Riviera24

Sanremo. Le organizzazioni sindacali Slc-Cgil Fisascat-Cisl Uilcom-Uil ricordano che, in seguito alla decisione unilaterale presa dall’azienda di chiudere le roulette francesi dal lunedì al giovedì dal 2 novembre, i lavoratori del reparto giochi, tutti, consci del fatto che tale decisione avrebbe danneggiato gravemente la casa da gioco e procurato grave nocumento alle casse del Comune di Sanremo, hanno protestato.

«La successiva mediazione politica, a seguito di un incontro con i capigruppo, ha permesso di aprire un tavolo tecnico composto dai quadri aziendali e dalle rappresentanze sindacali al fine di addivenire a soluzioni immediate e condivise e garantire una riorganizzazione mirata al conseguimento di incassi significativi nonché alla razionalizzazione dei costi per il periodo delle feste natalizie. Dal primo incontro durato poco più di un’ora fissato al 6 di dicembre è emersa la volontà da parte dell’azienda di recepire le proposte delle organizzazioni sindacali per addivenire ad un accordo che coniughi la convivenza, seppur ridotta, dei giochi francesi con i giochi americani, con soluzioni pratiche e facilmente attuabili, dopodiché il tavolo si è interrotto senza più ulteriori comunicazioni. Solo dopo nostri solleciti è stato riaggiornato, tale tavolo, al 30 dicembre, data per noi assolutamente tardiva. Non vorremmo dedurre da questo atteggiamento una mancanza di volontà a risolvere tempestivamente le problematiche di forte impatto economico sull’azienda» – fanno sapere le organizzazioni sindacali.

«Abbiamo in tal senso chiesto un incontro immediato con il sindaco, Alberto Biancheri, e con l’assessore al bilancio, Massimo Rossano. Abbiamo inoltre indetto un’assemblea retribuita dei lavoratori del reparto giochi per il 24 dicembre, al fine di affrontare le festività con la giusta serenità, confidiamo in una rapida risposta» – dicono le segreterie.