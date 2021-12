Rizzo (M5s Sanremo): «Rivieracqua non ammetta soci privati» - Riviera24

Sanremo. «Il Consiglio Comunale di Sanremo si è detto a favore dell’acqua pubblica, ma l’apertura a soci privati nel controllo della società del servizio idrico Rivieracqua sembra ormai inevitabile». Roberto Rizzo e tutto il MoVimento 5 Stelle Sanremo è assolutamente contrario a che la gestione idrica passi di fatto nelle mani di privati, con l’unica foglia di fico di una gestione mista “pubblico- privato” di Rivieracqua.

«I conti della società sono in miglioramento e guarda caso proprio adesso si vorrebbe far entrare un privato, ma, si sa, i soci privati investono solo con l’obiettivo di realizzare utili, e non si può nemmeno concepire che l’acqua diventi un bene a scopo di lucro! Gli italiani lo hanno più volte ribadito, e il Referendum sull’acqua pubblica del 2011 non può e non deve essere ribaltato. Se servono ulteriori fondi per il risanamento si attinga a mutui agevolati e si respinga l’assalto dei privati, che anziché risanare la società punteranno a creare utili scaricando i costi sulla collettività» – dice Roberto Rizzo, Movimento Cinque Stelle Sanremo.

«Non si capisce come sia possibile che le amministrazioni pubbliche della Provincia non riescano a gestire un servizio così importante: c’è qualcosa che non quadra. I “capaci” hanno indebitato una società che dovrebbe invece prosperare e oggi lasciano entrare soggetti privati che per un tozzo di pane inizieranno sin da subito a percepire utili, direttamente dalle tasche dei cittadini che non possono fare a meno dell’acqua per vivere» – afferma Roberto Rizzo, Movimento Cinque Stelle Sanremo.