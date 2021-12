Riviera Trasporti aderisce allo sciopero generale, il 16 dicembre autobus fermi - Riviera24

Imperia. Le segreterie territoriali autoferrotranvieri Filt Cgil e Uil Trasporti hanno aderito allo sciopero generale proclamato dalle Confederazioni Nazionali Cgil e Uil per il 16 dicembre, per le seguenti motivazioni:

– per contrastare la precarietà e garantire occupazione stabile a partire da giovani e donne;

– per un intervento fiscale equo per i redditi bassi e medio bassi e per maggiore ridistribuzione e progressività;

– per una seria lotta all’evasione fiscale;

– per una riforma delle pensioni che consenta flessibilità in uscita, facilitando chi fa lavori gravosi e i lavoratori precoci, prevedendo la pensione di garanzia per i giovani e la valorizzazione del lavoro di cura;

– per la scuola e un sistema di istruzione di qualità, a partire dalla stabilità del lavoro;

– per nuove politiche industriali per affrontare la transizione ecologica e digitale;

– per dare soluzioni alle crisi industriali, contrastando le delocalizzazioni e con un ruolo forte e protagonista dello Stato;

– per aumentare le risorse per la sanità e per stabilizzare il personale;

– per approvare la legge sulla non autosufficienza ed aumentarne le risorse;

– per ridurre le disuguaglianze a partire dal mezzogiorno, perché coesione sociale significa non lasciare indietro nessuno.

Lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità:

– personale viaggiante:

• dalle 8.30 alle 17.30

• dalle 20.30 a fine servizio

– impianti fissi

• tutto del turno di lavoro (presidi assicurati)

Saranno interessate tutte le linee gestite dalla società Riviera Trasporti S.p.A.