Riva Ligure, il comandante della polizia locale Giuseppe Marsiglia va in pensione: il saluto del sindaco Giuffra

Riva Ligure. Il Comune di Riva Ligure saluta il comandante della polizia locale, Giuseppe Marsiglia, ufficialmente in pensione dal 1 gennaio 2022.

Marsiglia ha ricoperto il ruolo di Comandante a Riva Ligure dal 2000 ma il suo ingresso in Comune risale al 1983 con vari incarichi stagionali e poi stabilmente dal 1 gennaio 1987. Oltre trent’anni di servizio, impegno e collaborazione simbolicamente premiati a settembre con la consegna di un riconoscimento da parte del sindaco Giorgio Giuffra durante i tradizionali festeggiamenti dedicati a San Maurizio.

Questa mattina si è svolto un ultimo incontro istituzionale tra il comandante Marsiglia e il primo cittadino Giuffra che afferma: «Una profonda conoscenza del territorio unita alla grande passione per il suo mestiere, per la divisa che ha sempre portato con rigore e rispetto. Da oggi mi sembrerà strano non poterlo chiamare più, in caso di bisogno. Buona quiescenza, Comandante!».