"Real Park Sanremo – F.C. San Giacomo" vince il torneo di calcio a 5 amatoriale - Riviera24

Sanremo. Domenica sera al Palasolaro di Sanremo si sono svolte le finali del torneo di calcio a 5 amatoriale, 1° edizione “Giocando a calcio con amici, ma in autunno”, un sequel delle edizioni del Torneo estivo, svolte per l’appunto, nel mese di luglio di quest’anno e dell’anno scorso. Un torneo che dunque, è già arrivato alla terza edizione effettiva dal 2020 in poi, due estive ed una autunnale.

I giocatori si sono affrontati per circa 1 mese (7 partite a squadra), tra il freddo dell’autunno e il buio della sera. Anche questa edizione, seppur, ovviamente con meno “calore” del pubblico, è stata accolta positivamente dagli atleti partecipanti e da qualche tifoso. La cerimonia delle premiazioni si è svolta la sera di domenica (dopo le 4 finali, dal 7-8 posto al 1-2 posto) e sono stati premiati tutti i 64 partecipanti, sia con i premi descritti in regolamento (tablet per i primi, viaggio di 2 giorni in Europa per 2 persone per i secondi, giornata in spa per i terzi, stufetta elettrica per i quarti, accappatoio in microfibra per i quinti e per finire buoni pizza da Gio’ Pizza di Sanremo per i sesti, colazioni dal Bar Festival di Sanremo per i settimi e caffè dal Bar Festival di Sanremo per gli ottavi classificati) che da molti premi personali.

Le 8 squadre iscritte hanno affrontato il torneo in maniera competitiva, ma mantenendo dal primo all’ultimo giorno quel senso di sportività, lealtà e fair play per cui si sono iscritti: «questo a prova che anche nei tornei amatoriali ci si può divertire e far vedere delle ottime prestazioni. A vincere la prima edizione del torneo autunnale ed a potersi godere il premio di 8 Tablet è stato il Team “Real Park Sanremo – F.C. San Giacomo” che è arrivato fino in fondo vincendo una magnifica finale per 5-4 contro l’A.C. Robespierre – Gio’ Pizza. Il Real Park Sanremo – F.C. San Giacomo è riuscito quindi a primeggiare su tutte le altre compagini, ovvero: A.C. Robespierre – Gio’ Pizza, Bar Volta, Macaco F.C., Atletico Ma Non Troppo, C.S. Baragallo, Sant’Antonio, Ecuadoor. Si aggiunge così all’albo d’oro dei vincitori delle altre due edizioni estive (la prima edizione svolta nell’estate 2020 era stata vinta dall’A.C. Robespierre, quella di questa estate invece è stata vinta dalla Carrozzeria Rinnovauto). Per vedere i risultati delle singole partite, si può visitare la pagina Instagram: “Torneocalcioa5sanremo”».

Durante la serata, oltre alle finali, alle premiazioni ed oltre ad un ricco buffet, dove si è bevuto e mangiato, vi sono stati molti premi personali, a cui è stata consegnata una medaglia come ricordo + alcuni piccoli gadget:

Miglior giocatore : Samuele Martini (Real Park Sanremo – F.C. San Giacomo)

Miglior portiere: Jacopo Volpi (A.C. Robespierre – Gio' Pizza)

Capocannoniere (27 gol): Denaro Fabio (A.C. Robespierre – Giò Pizza)

Top 8: Simone Gazzola (P) (Atletico ma non Troppo), Giacomo Rosso, Marco Mannella (Real Park Sanremo – F.C. San Giacomo), Andrea Gambello (A.C. Robespierre – Giò Pizza), Claudio Arca (Bar Volta), Danny Lua, Jonathan Espinoza, Marcelo Espinoza (Macaco F.C.)

Uomo fair play: Matteo Esposito (Sant'Antonio)

Squadra fair play: Sant'Antonio

Miglior organizzatore: Davide Bianco (Real Park Sanremo – F.C. San Giacomo)

Squadra meglio organizzata: Bar Volta

Miglior allenatore : Ugo Volpi (A.C. Robespierre – Giò Pizza)

Uomo squadra: Samuele Buricchi (Bar Volta)

Premio lealtà, leadership e fedeltà: Luca Giansante (C.S. Baragallo)

Premio miglior rivelazione: Davide Moio (Atletico ma non troppo)

Più giovane (2005): Diego Marte (Real Park Sanremo – F.C. San Giacomo)

Più vecchio (1963) : Salvatore Bianco (Ecuadoor)

Premio "Stacanovista" (partecipazione a 3 edizioni su 3): Simone Gazzola (Atletico ma non troppo), Fabio Denaro, Andrea Pastor, Andrea Gambello, Alessio Bernacchia, Jacopo Pisano (A.C. Robespierre – Giò Pizza), Marco Mannella, Davide Bianco, Giacomo Rosso, Samuele Martini (Real Park Sanremo – F.C. San Giacomo), Emanuele Caramelli (Sant'Antonio).

«Ovviamente anche quest’anno mi ritengo più che soddisfatto dello svolgimento di tutta la competizione e ci tengo a ringraziare tutte le persone che hanno dato una mano, tra cui tutti i 64 atleti che si sono comportati in maniera impeccabile, i 4 arbitri che hanno prontamente accettato il mio invito, i nostri sponsor: Real Park Sanremo, Ristorante Bar Molo Akka, Gio’ Pizza, El Gordo Burger & Co. e Bar Festival che hanno aiutato nell’organizzazione e nei premi ed infine Riviera24 che ci ha aiutato nuovamente a pubblicizzare l’evento. Rispondendo ad alcuni “rumors”, posso dire che al 99,99% quest’estate vi sarà una nuova edizione dove si cercherà di mettere in luce qualcosa di nuovo e qualcosa di ancor più bello e più piacevole per tutti, cercando ovviamente di migliorare sotto tutti gli aspetti; sicuramente col caldo si prospetta un’edizione più vissuta sia calcisticamente che per quanto riguarda la cornice di pubblico, magari per alcuni versi la prossima edizione potrà essere rivoluzionaria per il nostro calcio. Si potrebbe utilizzare la tecnologia e mettere tutte le nostre partite in diretta su vari canali online? E’ un pensiero, non semplicissimo, è altresì anche molto costoso, ma cercheremo di portare a termine questa idea, ad oggi sono parole, sono idee e pensieri, ancora è troppo presto, vedremo come si metterà la situazione tra un paio di mesi quando inizieremo a programmare il tutto – dice Fabio Denaro – Per quanto riguarda invece il torneo autunnale ad oggi non saprei dare una risposta, è stato sicuramente il torneo più difficile da programmare e da svolgere, per cause di forza maggiore ovviamente. Dubito si possa ripetere il prossimo anno, ma comunque poi si vedrà, prima di tutto pensiamo a quello estivo. Per ora posso solo dire buone feste a tutti!».