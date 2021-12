Prima Categoria, la Carlin's Boys vince - Riviera24

Sanremo. Vittoria in casa per la Carlin’s Boys, che domenica è riuscita a sconfiggere il Borghetto 1968 per 2-1, durante la settima giornata del girone A di Prima Categoria.

Sul campo di Pian di Poma a Sanremo i padroni di casa riescono a superare gli ospiti grazie alle reti di Cascina, all’8′ del secondo tempo, e di Costo, al 40′ del secondo tempo.

La Carlin’s Boys tornerà in campo domenica 5 dicembre alle 14.30 per affrontare l’Oneglia Calcio.

