Prevenzione covid in provincia, la Confcommercia incontra il prefetto di Imperia

Imperia. I vertici della Confcommercio della provincia hanno incontrato oggi il prefetto Armando Nanei, per affrontare il tema delle nuove norme di prevenzione dal contagio da Covid 19.

Nel corso dell’incontro, il rappresentante del Governo ha sollecitato la necessità di tenere alta la guardia sulla gestione delle misure di controllo e contenimento anche da parte delle imprese presenti sul territorio. Tale attività si affiancherà alle operazioni di verifica, in merito all’applicazione delle disposizioni, che vedrà impegnate le Forze dell’ordine nel prossimo periodo, anche a seguito delle recrudescenza della malattia nei Paesi vicini.

Non per evitare le conseguenze proprie di una giusta attività di controllo che verrà rafforzata dalle autorità di sicurezza, ma per onorare i sacrifici fatti e sicuramente con l’obiettivo di scongiurarne di nuovi, le nostre imprese daranno ancora un segnale ulteriore di responsabilità e consapevolezza.

Gli uffici della Confcommercio rimangono, come sempre, a disposizione delle imprese associate, per fornire le necessarie informazioni e chiarire, anche con i necessari collegamenti con le Istituzioni, i vari dubbi interpretativi.