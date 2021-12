Parto con miracolo al Borea, consigliere Ventimiglia: «Il punto nascite torni a Sanremo»

Sanremo. «Il parto miracoloso di una giovane donna infartuata, avvenuto alla Vigilia di Natale all’ospedale Borea, grazie allo straordinario lavoro di squadra dell’equipe medica di l’Asl1, riporta all’attenzione di tutti l’importanza che deve tornare ad avere il reparto maternità di Sanremo». A dichiararlo è il neo consigliere provinciale e capogruppo della Lega a Palazzo Bellevue Daniele Ventimiglia.

L’esponente del Carroccio prosegue commentando la notizia emersa questa mattina (qui): «Rivolgendo ancora i miei più sinceri complimenti ai medici che hanno operato questa giovane mamma, salvando la sua vita e quella del bambino che portava in grembo, vorrei esprimere massima determinazione affinché si arrivi presto a dirimere ogni dubbio sul ritorno, alla fine della pandemia, del punto nascite presso l’ospedale Borea. Un reparto che ha visto importanti investimenti pubblici nell’ordine di milioni di euro che non possono finire nel nulla.

E’ impensabile continuare ad assistere a parti in emergenza, talvolta conclusi per strada, mentre l’ambulanza cerca di raggiungere l’ospedale di Imperia dove, da due anni, è stato accorpato il punto nascite provinciale. Sanremo è maggiormente baricentrica e merita di ritrovare la sua giusta importanza nel panorama sanitario del Ponente ligure. Come consigliere provinciale – conclude Ventimiglia – mi batterò affinché Regione Liguria riconosca all’ospedale Borea quanto dovuto, in attesa di veder sorgere a Taggia l’ospedale nuovo i cui tempi di realizzazione sono ancora molto lunghi».