Parco mezzi Rt, 12 nuove corriere per Sanremo ed entroterra - Riviera24

Sanremo. Riviera Trasporti si appresta a rinnovare il proprio parco mezzi cittadino. Sono in arrivo entro marzo 2022 dodici nuovi autobus, a marca Iveco, destinati in parte al servizio urbano della Città dei Fiori e in parte all’entroterra.

Nel dettaglio si tratta di 8 corriere da circa 30 posti che verranno assegnate al servizio urbano nel territorio comunale di Sanremo e di ulteriori 4 modelli, leggermente più stretti ma di eguale capienza, da impiegare nelle tratte da e verso l’entroterra. Tutte a motore a gasolio Euro 6+.

I contratti tra Riviera Trasporti e ditta Iveco sono in corso di perfezionamento. Le somme per l’acquisto dei mezzi provengono dai Por-Fesr (fondi europei che transitano per la Regione Liguria): per una minoranza sono a carico di Rt nella misura del 10% sull’importo aggiudicato. Il valore totale dei due lotti di gara assegnati è di circa 1,8 milioni di euro. Il termine per la consegna delle corriere scade a marzo 2022.

A questi 12 autobus, dedicati a Sanremo ed entroterra, andranno ad aggiungersi altrettante nuove vetture ecologiche che Rt acquisterà nel corso del 2022 con i fondi di riparto del PNRR, assegnati da Regione Liguria alla società del trasporto pubblico locale imperiese.