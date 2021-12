Palazzo Bellevue in difesa dei marchi “Festival di Sanremo” e “Festival della Canzone Italiana”

Sanremo. Palazzo Bellevue in azione per tutelare i marchi “Festival di Sanremo” e “Festival della Canzone Italiana”. Entrambi di proprietà comunale, costano alle casse dell’ente circa 4.800 euro all’anno per la registrazione alla Società Italiana Brevetti.

Sempre la Sib da anni li tutela sia a livello comunitario che internazionale, attraverso il controllo dei depositi in scadenza e l’attivazione dei rinnovi, oltre alla sorveglianza di eventuali depositi di marchi in contrasto e/o confondibili attraverso il controllo annuale in Italia dei marchi contenenti la parola “Sanremo” nelle classi 41 (organizzazione di eventi musicali), 16 ( dischi) e 9 (giochi).

E in effetti ogni tanto spunta fuori qualcuno che prova ad utilizzare il brand matuziano, pur non avendone i titoli. Nello scorso novembre è stata la volta dei marchi “Sanremo Radio 88 88%Musica 100% Tua”, “Sanremo Cinema” e “Coppa Asti Sanremo”. Ed è così che Palazzo Bellevue ha chiesto alla Sib il ritiro delle domande di presentazione a fronte di un corrispettivo di 1.830 euro.