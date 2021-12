Sanremo. Un operaio trentenne è precipitato dal ponteggio di un’abitazione di Bussana a Sanremo. E’ successo intorno alle 15,30. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha allertato l’elisoccorso Grifo e i carabinieri.

L’uomo è caduto per una decina di metri, atterrando sull’asfalto di via Marco Polo, al confine tra Sanremo e Arma di Taggia. Vista la gravità delle ferite riportate, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Operaio precipita da un ponteggio, soccorso a Bussana