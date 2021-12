Open Day all’IC Sanremo Centro Levante - Riviera24

Sanremo. l’IC “Sanremo Centro Levante” non ha voluto mancare all’appuntamento annuale con l’Open Day ritenendolo un momento significativo in occasione dell’imminente iscrizione dei ragazzi i alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado.

«Ogni cambiamento genera dubbi, paure e ansie, ed è per questo che vi offriamo tutta la nostra collaborazione e sostegno al fine di guidarvi in questa difficile scelta e accompagnare i vostri figli nella loro crescita. Quest’anno l’Open Day si terrà sia in modalità telematica con la possibilità di interloquire dal vivo con tutte le figure di sistema a cui rivolgere quesiti o chiedere informazioni, con varie date e sia in presenza» comunicano dalla scuola.

Il giorno 21 dicembre 2021 dalle ore 17.00 in poi, sarà possibile visitare virtualmente la sede della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, collegandosi al seguente link.

I Professori illustreranno il “tempo scuola” curriculare e presenteranno le molteplici attività aggiuntive che caratterizzano da parecchi anni l’offerta formativa dell’Istituto (Laboratori e Progetti, Campionati studenteschi, utilizzo della strumentazione informatica, Concorsi nazionali matematici e geografici).

«Il plesso “Calvino” risponde sempre con entusiasmo anche a Progetti proposti dall’esterno in nome di una didattica moderna e dinamica al fine di stimolare gli alunni alla partecipazione delle varie attività e all’assimilazione dei contenuti proposti con metodologie attuali e innovative. Attraverso un tour virtuale sarà possibile conoscere gli ambienti e le attrezzature della nostra Scuola e saranno mandati in onda dei video che testimoniano le attività svolte e proposte per il prossimo anno scolastico.

Ampio spazio sarà dedicato alla storica sezione a indirizzo musicale attiva dal 1988. I docenti di chitarra, violino, flauto traverso e pianoforte presenteranno nel dettaglio l’organizzazione dei corsi musicali che promuovono molteplici occasioni di scambio, d’incontro e di partecipazione a manifestazioni musicali. Lo studio dello strumento musicale resterà certamente un’esperienza altamente formativa per tutti gli alunni e sarà il percorso ideale per poter accedere al neonato Liceo musicale “Cassini” di Sanremo che offrirà una prosecuzione degli studi musicali. Per accedere ai corsi musicali è necessario sostenere un Test d’ingresso nei giorni 13 e 14 gennaio: si tratta di un semplice test attitudinale che si svolgerà presso l’Auditorium/Laboratorio musicale del nostro Istituto.

Non solo ma sarà possibile visitare in presenza nei giorni 21 e 22 Dicembre 2021 dietro prenotazione al 0184/506130, muniti di Greenpass».

L’offerta formativa della scuola inclusiva ed offre i migliori percorsi personalizzati e i supporti agli alunni speciali, come commentano i responsabili «è una scuola aperta, colorata e gioiosa in cui ogni ambiente di apprendimento è studiato attentamente per promuovere la centralità delle loro passioni e l’emersione dei talenti. Tutte le classi sono dotate di LIM, rete internet e strutture studiate appositamente per i nostri alunni. Le palestre sono ampie, spaziose e attrezzate. Il piano terra, via Volta, in ristrutturazione, sarà dotato di un’aula di Avanguardia Educativa, che ospiterà non solo la didattica STEM, ma tutti i percorsi didattici digitali innovativi per un migliore stile di apprendimento. Il secondo piano sarà dotato, inoltre, di ampia aula Informatica. La nostra forza è un corpo docente stabile, in continua formazione, di grande esperienza, fortemente motivato alle novità e allo studio per offrire agli alunni quanto c’è di meglio e di nuovo nella didattica contemporanea. Inoltre, tutti i Plessi distaccati sul Territorio offrono Spazi Adeguati per offrire il giusto Equilibrio tra Didattica Formativa, Innovativa e Creativa: essi, San Pietro, San Giacomo, San Bartolomeo, Via Val del Ponte (Guadalupe), Villa Vigo, Madre Francesca di Gesù (Via Giordano Bruno e Via Caduti del Lavoro ), Santa Marta, offrono tutti aule multifunzione, mense, cucine, ampi spazi attrezzati per i giochi, laboratori “del fare”, partecipazione a tutte le iniziative progettuali dell’Istituto e attività psicomotorie.

Pertanto, siete tutti invitati a visionare la nostra offerta formativa, per potervi raccontare chi siamo e intraprendere insieme questo lungo ed emozionante viaggio. La modalità di partecipazione è semplicissima, basta cliccare sui link di invito pubblicati sul nostro sito».

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 4 al 28 gennaio 2022 in modalità online. La segreteria didattica presso l’IC “Sanremo Centro Levante”, via Volta, 101, è disponibile esclusivamente per supporto alle iscrizioni e per informazioni tutti i giorni, in orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e in orario pomeridiano, il lunedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00. Per altre informazioni sarà possibile rivolgersi al Dirigente Scolastico, prof.ssa Amalia Catena Fresta, e alla collaboratrice, ins. Giovanna Giugno, previo appuntamento.