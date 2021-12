Sanremo. Open day alla scuola dell’infanzia Borgo Tinasso dell’istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente.

«Aspettiamo tutti i genitori dei bambini dai 3 ai 5 anni, soprattutto i nati nel 2019 o entro il 30 aprile 2020, che possono iscriversi al primo anno, per farvi conoscere la nostra bella scuola dell’infanzia!» – affermano gli insegnanti della scuola dell’infanzia Borgo Tinasso.

La scuola dell’infanzia Borgo Tinasso dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente, si trova lontana dal traffico, attorniata da alberi e limitrofa a strutture sportive nell’omonimo quartiere. E’ ampia, dotata di un giardino soleggiato, attrezzato con la pavimentazione antitrauma e corredata da un capiente parcheggio. La cucina opera in loco. Il plesso comprende quattro aule luminose e spaziose, fornite di sussidi tecnologici quali computers “touc screen”e lavagne “Lim”, con servizi igienici all’interno e comprensiva di quattro saloni multifunzionali. Mercoledì 15 dicembre 2021 sarà offerta, a tutti i possessori di Green Pass, la possibilità di venirla a visitare di persona, per conoscere gli insegnanti, gli spazi e l’offerta formativa.

«La scuola rimarrà aperta per le vostre visite dalle 17 alle 18. Per chi non avesse il Green Pass o preferisse una visita di tipo virtuale, offriamo anche la possibilità di un collegamento in videoconferenza lo stesso giorno, mercoledì 15 dicembre 2021, alla medesima ora: 17. Vi basterà cliccare il seguente link: https://meet.google.com/hma-thbm-xod. Vi aspettiamo numerosi!» – dicono gli insegnanti della scuola dell’infanzia Borgo Tinasso.