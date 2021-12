New entry nell'Imperia, arriva Arturo Lupoli - Riviera24

Imperia. L‘Imperia è lieta di annunciare il grande colpo per il suo attacco: Arturo Lupoli è neroazzurro.

Il curriculum, il gol, il carisma e il piede mancino parlano per Lupoli. Nato a Brescia il 26 giugno 1987, dopo aver iniziato con le giovanili del Parma, si traferisce da giovanissimo in Inghilterra all’Arsenal con cui raggiunge la prima squadra ed esordisce in Premier. Poi Derby County nella B inglese, Fiorentina e Treviso in Italia e nuovo ritorno in Inghilterra al Norwich City e allo Sheffield.

Gli infortuni non aiutano Lupoli che comunque torna in Italia e fa bene all’Ascoli in B con due campionati di ottimo livello. In seguito Grosseto e Varese inframezzate da un’esperienza in terra ungherese con l’Honved. Poi Frosinone, Pisa, Catania, Sudtirol, Fermana e Virtus Verona in C. Nelle ultime stagioni il passaggio alla serie D con le maglie di Montegiorgio e Borgo San Donnino dal quale arriva all’Imperia.

Lupoli conta quasi 400 presenze di cui la gran parte da professionista, nove le stagioni in serie B, con giocate sontuose e circa 70 gol. In giovane età stregò Arsène Wenger ora punta a farlo con il pubblico del Ciccione. «Benvenuto a Imperia Arturo» – dice la società.

La Ssd Imperia comunica inoltre di essere in uno stato avanzato della trattativa per riportare in neroazzurro

il difensore Federico Virga che «con la nostra maglia ha fatto vedere grandi cose. Il calciatore sta valutando

in queste ore se il proprio impegno lavorativo possa o meno conciliarsi con quello calcistico della serie D».