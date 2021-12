Natale d’oro per il Judo Sanremo Kumiai - Riviera24

Sanremo. Sabato 11 dicembre si è svolto, dopo due anni di stop forzato, il consueto appuntamento con il prestigioso torneo di Natale andato in scena nel palazzetto dello sport di Arenzano, organizzato magistralmente dal maestro Rosario Valastro del Judo Marassi di Genova. Gli atleti agonisti del Dojo matuziano nella stessa giornata sono stati impegnati nel campionato nazionale CSEN a Follonica (Toscana) grazie al gemellaggio con il Tzukuri Judo Ventimiglia del maestro Christian Di Franco.

Gli atleti delle classi esordienti B e cadetti sono stati seguiti in gara dal direttore tecnico Ettore Guarnaccia che a fine giornata si è dichiarato pienamente soddisfatto dei risultati. È stato grande segnale di ripresa anche per i più piccoli nonostante il periodo. Hanno partecipato infatti le categorie dei preagonisti dai bambini A e B 2014/15/16/17 ai fanciulli 2012/2013 e infine i ragazzi 2010/2011. Il Judo Sanremo Kumiai ha partecipato con ben 50 atleti divisi in tutte le classi collezionando un’infinità di medaglie e aggiudicandosi nella classifica società il gradino più alto del podio.

Ad accompagnare gli atleti sono stati il presidente Andrea Scalzo, il tecnico Giuseppe Mastrorillo, il fondatore del Cs Judo Sanremo Nino Scalzo e tutti i genitori e nonni dei piccoli judoka che seguendo un rigido protocollo anti Covid-19 li hanno sostenuti e incoraggiati. Tutti i tecnici alla fine della lunga giornata di sport e divertimento affermano: «Abbiamo notato principalmente la voglia dei nostri ragazzi di confrontarsi di provare esperienze educative e stimolanti che solo le competizioni possono dare, abbiamo notato l’ottima qualità dei nostri atleti sia a livello tecnico che emozionale e soprattutto dei loro genitori che incoraggiano e sostengono i loro tesori facendo anche dei sacrifici».

Nelle immagini tutti i risultati e qualche momento speciale.