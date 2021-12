Mikhaylovskiy accetta di vaccinarsi: il difensore russo resta alla Sanremese - Riviera24

Sanremo. La Sanremese Calcio comunica che il calciatore Vladimir Mikhaylovskiy resterà in biancoazzurro fino al termine della stagione sportiva.

Dopo diversi giorni di riflessione il calciatore ha deciso di seguire la linea della società biancoazzurra che, ancor prima della scelta del governo che dal prossimo 10 gennaio 2022 imporrà l’obbligo vaccinale a tutti gli atleti, aveva già richiesto espressamente la vaccinazione ai suoi tesserati. Il difensore russo quindi al più presto provvederà a mettersi in regola.

Pur di restare in un club serio e ambizioso come la Sanremese, il calciatore ha deciso di andare contro le sue convinzioni per dare il suo contributo all’obiettivo che la società matuziana intende perseguire fin dall’inizio del campionato.