­Sanremo. Tre auto parcheggiate sono bruciate, verso le 3.30, mentre sui trovava parcheggiata in via Romolo Moreno, nel centro storico.

Alle 6.30 circa, invece, è stata la volta di due motorini ad andare a fuoco, fermi nel parcheggio in via San Secondo 27 a Ventimiglia. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Non si esclude il dolo per i due casi.