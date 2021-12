Memorial Ponte Morandi, Rappresentativa Under 17 Lnd pronta al debutto contro il Benevento - Riviera24

Sanremo. A un giorno dal debutto della Rappresentativa Under 17 LND alla terza edizione del “Memorial Ponte Morandi” a Torre del Greco (NA), quadrangolare che da domani vedrà la selezione di mister Sanfratello confrontarsi con i pari età di Benevento, Turris e Salernitana, quest’ultima aggiunta per la defezione in extremis del Genoa a causa delle positività di alcuni calciatori liguri al Covid-19. Lo annuncia la Lnd.

Questa mattina si è svolta presso la sala consiliare del Comune la presentazione alla stampa del torneo in ricordo dei quattro giovani torresi tra le vittime di quel tragico 14 agosto 2018. Tra i presenti, oltre ai familiari dei ragazzi, il vicepresidente della Regione Campania Loredana Raia, il sindaco Giovanni Palomba insieme al presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio e all’assessore allo sport Giuseppe Speranza, il presidente e il direttore del settore giovanile della Turris Salvatore Romano e Giovanni Improta e il fiduciario CONI Liberato Esposito. Per l’associazione monsignor Michele Sasso, il professore Giuseppe Sasso e sua figlia Clementina e gli ideatori del Memorial Monica Padulano e Alessandro Coppola.

Ad intervenire anche il presidente del Comitato Regionale Campania LND Carmine Zigarelli il quale, oltre a sottolineare la bontà dell’iniziativa, ha ribadito il proprio impegno nel dialogo con le istituzioni per migliorare la qualità degli impianti sportivi su tutto il territorio.

Domani l’Under 17 debutterà contro il Benevento (ore 17, diretta streaming) al Comunale “Amedeo Luguori” di Torre del Greco. Tra i convocati di Sanfratello subentra Emanuele Collacchi della Lodigiani al posto di Ilario Porzi del Cannara, infortunatosi nell’ultimo turno di serie D.