L'Under 17 Lnd batte il Benevento, in campo anche Bohli della Sanremese - Riviera24

Sanremo. Ottimo esordio al Memorial Ponte Morandi per la Rappresentativa Under 17 Lnd che, grazie al successo ottenuto contro il Benevento, accede alla finale della terza edizione del torneo a Torre del Greco. Lo annuncia la Lnd.

Allo stadio “Amerigo Liguori” finisce 2-1 per la selezione di mister Sanfratello, tutte le marcature arrivano nel primo tempo: apre al 20′ il gran sinistro di capitan Pellegrino (Enotria), dieci minuti dopo Patricelli trova il pari su calcio di rigore prima del nuovo vantaggio firmato da Marini (Nuova Tor Tre Teste) sempre dagli undici metri. Nella ripresa Schugur ha sui piedi il colpo del ko quando l’arbitro Raiola indica nuovamente il dischetto per un contatto in area su Ferrari, ma il cucchiaio del centrocampista della Liventina sbatte sulla traversa. E’ sceso in campo anche Bohli della Sanremese.

Il 16 dicembre appuntamento al Liguori per la sfida contro la Salernitana, alle 11, che nell’altro match ha superato la Turris per 5-1.

Under 17 Lnd-Benevento 2-1

Marcatori: 20’pt Pellegrino (L), 31’pt rig. Patricelli (B), 41’pt rig. Marini (L)

Under 17 Lnd (4-3-3): Bohli; Italiano; Perodotto, Pilo, Pellegrino; Nisi (17’st Giuliana), Scariano (1’st Schugur), Curumi; Ferrari (35’st Rrgami), Boriero (41’pt Rossi), Marini (44’st Collacchi). A disp: Caviglia, Ferretti. All: Sanfratello

Benevento (4-3-3): Salamone; Fastiggi (27’st Umile), Napolitano, Guerra, Polverino (33’st Barone); Varone (17’st Carfora), Rucci (17’st Pellegrino), Politi (33’st Ruggiero); Rispoli, Patricelli (10’st Galdo), D’Ambrosio (10’st Fierro). A disp: Simeoli, Festino. All: Fusaro

Arbitro: Raiola di Torre del Greco

Ammoniti: Carfora (B), Schugur (L).