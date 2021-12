Liguria verso la zona Gialla, 50 mila imperiesi sono no vax - Riviera24

Sanremo. Crescono i ricoverati in area medica, continuano ad aumentare di qualche unità al giorno anche le terapie intensive. Ma non basta: la provincia di Imperia si conferma maglia nera per numero di no vax. La situazione generale legata al Covid continua a peggiorare e potrebbe presto portare la Liguria ad entrare nella zona gialla, stando agli ultimi dati diffusi ieri dalla Fondazione Gimbe, osservatorio indipendente sull’andamento della pandemia.

Rimanendo nel perimetro dell’Imperiese, sono 51 i ricoverati alle 12 di oggi nel covid-hospita provinciale Borea (ieri erano 6 di meno). Di questi,altri 6 si trovano in terapia intensiva e un cinquantenne, non vaccinato, è in rianimazione che lotta tra la vita e la morte. La provincia di Imperia si classifica tra le prime dieci peggiori in Italia per incidenza del Covid-19: nona dietro a Gorizia e davanti a Pordenone, con 367 casi positivi ogni 100 mila abitanti. Per entrare in zona Gialla, a livello regionale, ne bastano 150 su 100 mila.

La Liguria potrebbe passare di zona prima di Natale se si guardano le variazioni percentuali dei nuovi casi (30,6%) e i posti letto occupati in terapia intensiva: al 12%, quando il parametro limite per rimanere in bianca è del 10%. L’unico indicatore che ci salva è legato ai posti letto occupati in area medica (ricoveri semplici) che è all’11%, in crescita. L’incidenza del Covid nell’Imperiese è la più alta in assoluto relativamente alle altre tre province liguri. Imperia 367 casi ogni 100 mila abitanti, Savona 244, Genova 182 e Spezia 174.

Ci sono 50 mila imperiesi no vax. Conclamato il dato dei non vaccinati in provincia. Allo scorso lunedì 5 dicembre, un residente su 4 della popolazione vaccinabile nel ponente ligure è no vax. Numeri altissimi per la fascia tra i 30 e i 65 anni che è anche la più esposta: messi insieme fanno oltre il 30% dell’intero serbatoio degli scettici o dei timorosi. Ancora più preoccupante la variazione in percentuale di chi si sta convertendo alla prima dose: si viaggia nell’ordine delle decine di nuove somministrazioni su base settimanale. Il totale dei non vaccinati è di 49 mila, contro 110 mila prime dosi e 21 mila terze dosi. Con questi numeri raggiungere la copertura minima necessaria per garantire la sicurezza di tutti è una missione impossibile.

ASL 1 2 dosi 3 dosi Solo 1 dose Totale % Vaccinati % 3 dose Non vaccinati di cui prenotati I dose % prenotati 12-18 6,047 7 1,108 12,614 56.78% 0.06% 5,452 9 0.17% 19-29 11,717 375 3,284 21,382 71.91% 1.75% 6,006 3 0.05% 30-39 11,107 684 2,214 20,880 67.07% 3.28% 6,875 2 0.03% 40-49 16,426 1,319 1,816 27,361 71.49% 4.82% 7,800 5 0.06% 50-59 22,465 2,581 1,852 35,576 75.61% 7.25% 8,678 3 0.03% 60-64 10,003 1,477 837 16,048 76.75% 9.20% 3,731 3 0.08% 65-69 9,088 1,188 620 13,847 78.69% 8.58% 2,951 2 0.07% 70-74 8,131 2,795 458 13,777 82.63% 20.29% 2,393 0.00% 75-79 6,363 2,914 368 11,464 84.13% 25.42% 1,819 0.00% 80 – 84 4,700 4,210 263 10,732 85.47% 39.23% 1,559 0.00% 85 – 90 3,494 2,894 177 7,866 83.46% 36.79% 1,301 0.00% Oltre 90 1,360 1,113 60 3,576 70.83% 31.12% 1,043 0.00% TOTALE 110,901 21,557 13,057 195,123 74.58% 11.05% 49,608 27 0.05%

Dati estratti da: Monitoraggio settimanale dell’epidemia da COVID-19 in Italia a cura della Fondazione GIMBE: dati aggiornati al 7 dicembre 2021 ore 18.00 (dati monitoraggio epidemia) e all’8 dicembre 2021 ore 06.32 (dati vaccini).