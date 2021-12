Liguria, rifinanziato l'apprendistato professionalizzante - Riviera24

Genova. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Formazione Ilaria Cavo, ha approvato un ulteriore trasferimento a favore di ALFA di risorse necessarie per la gestione del Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica relativa alle competenze di base e trasversali per l‘apprendistato professionalizzante (impegno di 187mila euro).

«Con questo provvedimento si prevede il rifinanziamento dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato, gestita da Alfa – dichiara l’assessore Ilaria Cavo -. Utilizziamo l’intera residua provvista dei dei fondi regionali previsti per la formazione professionale. Considerato che il voucher assegnato a ogni apprendista (per 40 ore di formazione) ammonta a 620 euro, questo rifinanziamento consente di mettere in aula circa 300 apprendisti. Non vengono riaperte le iscrizioni al catalogo, ma si prevede di finanziare le attività tempestivamente cantierabili. I caratteri generali di questo provvedimento sono stati preventivamente concordati, con esito positivo, con Camera di Commercio di Genova».

Alfa, agenzia per il lavoro formazione e accreditamento, prosegue nel frattempo la verifica delle possibili economie, con particolare riferimento all’apprendistato, al fine della riprogrammazione nel 2022.