Liguria, Natale (Pd): «Ancora una settimana per depositare i progetti di intervento sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica» - Riviera24

Genova. «Tempi troppo stretti per predisporre gli atti necessari a presentare i progetti di intervento sugli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dei Comuni. Molti non sono riusciti a inviare nei tempi richiesti e si sono sentiti esclusi dalla possibilità di ottenere i finanziamenti del PNRR che rappresentano un’occasione unica per dare risposte ai bisogni abitativi dei nostri concittadini.

L’assessore Scajola, rispondendo alle mia interrogazione, ha assecondato la mia richiesta di ampliare i termini per la presentazione delle richieste, prorogandoli di ancora una settimana. Una notizia positiva che però viene dopo una gestione non lineare della procedura.

Il PNRR assegna alla Regione 35 milioni di euro e anche nella nostra provincia ci deve essere la più capillare informazione al fine di finanziare più interventi possibili. Spero che, anche grazie a questa iniziativa, si possano incrementare gli interventi», così dice il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale dopo la discussione in consiglio dell’interrogazione, di cui è primo firmatario, sugli interventi nelle abitazioni di edilizia residenziale pubblica.