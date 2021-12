Liguria in zona gialla, Confcommercio Imperia chiarisce alcuni dubbi sulle restrizioni

Imperia. In riferimento al passaggio della Liguria dalla zona bianca alla zona gialla, la Confcommercio della provincia di Imperia, vuole fornire alcune delucidazioni su dubbi e perplessità in merito alle restrizioni anti-contagio in vigore attualmente.

«La principale modifica – spiega Confcommercio Imperia – è legata all’obbligo di mascherina anche all’esterno, che vige da oggi, 20 dicembre, fintanto che non torneremo in zona bianca».

Per quanto riguarda il servizio di ristorazione:

– non vi è nessuna limitazione oraria;

– non si applica il limite massimo di capienza di 4 persone allo stesso tavolo (è quindi consentito avere più persone);

– la consumazione al bancone oppure al tavolo all’aperto è consentita anche in assenza di green pass;

– la consumazione al tavolo al chiuso è consentita solo a chi è in possesso del green pass rafforzato, conosciuto meglio come super green pass (no tampone). Sono esclusi i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.

Per quanto riguarda le feste:

– se sono conseguenti a cerimonie civili o religiose sono consentite (es. matrimonio, battesimo, ecc.) ed i partecipanti devono essere in possesso del green pass base (anche tampone);

– anche le feste non conseguenti a cerimonie civili o religiose (es. festa di compleanno) sono consentite, ma, in questo caso, i partecipanti devono essere muniti di super green pass (no tampone).

Per le discoteche, sale da ballo e similari:

– capienza massima del 75% all’aperto e del 50% al chiuso;

– sia all’aperto che al chiuso è necessario il super green pass (no tampone).

Per le sale giochi, scommesse, casinò:

– consentito l’accesso ai clienti muniti di green pass, anche solo base.

Si ricorda inoltre che l’accesso ai luoghi di lavoro è consentito solo se muniti di green pass, sia base, che rafforzato. Il green pass base o rafforzato è anche necessario per i clienti degli alberghi e per poter svolgere attività fisica al chiuso; mentre per gli stadi, i palazzetti, concerti, cinema e teatri è necessario il green pass rafforzato. Gli uffici di Confcommercio rimangono a completa disposizione degli associati per ulteriori chiarimenti.