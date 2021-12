Sanremo. Serata in piazza Bresca, ieri, per l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Braccato dai fotografi, il personaggio televisivo e imprenditore dello spettacolo si è concesso un lungo aperitivo in compagnia di amici nei dehor dei locali Big e Diverso.

Non sono mancate le foto con i fan che hanno chiesto di poter scattare un’immagine ricordo. Sulle ragioni della presenza dell’ex paparazzo a Sanremo – ancora in attività con la sua agenzia milanese dopo le pesanti vicissitudini giudiziarie che lo avevano portato a scontare pene per diversi reati – non si hanno informazioni certe. Dopo aver lasciato la zona della Movida, Corona si è recato a Portosole per la cena.

Le comparsate dell’ex paparazzo a Sanremo sono state diverse nel corso degli ultimi anni, tutte le volte avvenute in concomitanza con il Festival che nella Città dei Fiori attira vip da ogni dove.