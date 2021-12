L’esercito degli studenti positivi al Covid, in provincia di Imperia sono 220

Imperia. In provincia di Imperia sono 238 le classi in quarantena, di cui 51 nell’ultima settimana, con 220 alunni positivi e 36 operatori scolastici che hanno contratto il Coronavirus. E’ quanto si evince dal report dell’Asl1 Imperiese relativo alla settimana dal 22 al 28 dicembre.

In particolare, ad essere in quarantena sono 18 classi della scuola dell’infanzia, dove 18 bimbi sono risultati positivi al Covid-19 così come 5 dipendenti.

Il dato sale nelle scuole primarie, dove ci sono 81 classi in quarantena, 73 alunni e 12 del personale scolastico positivi.

Nelle scuole secondarie di primo grado la fotografia è la seguente: 73 (classi in quarantena), 59 (numero alunni positivi), 10 (numero personale scolastico positivo). E in quelle secondarie di secondo grado: 65 (classi in quarantena), 90 (numero di alunni positivi), 6 (numero personale scolastico positivo).

Una classe in quarantena e un alunno positivo anche in un percorso di istruzione e formazione professionale.

Come previsto dall’apposito protocollo, l’ASL1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.