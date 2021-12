L’Eden passa di mano, riapre hotel tra i più antichi di Sanremo

Sanremo. Passa di mano l’Hotel Eden della Foce, tra i più antichi della Città dei Fiori, chiuso da tempo ed ora prossimo alla riapertura. Situato all’inizio di strada Solaro, incrocio con corso Matuzia, l’albergo tre stelle è composto da oltre 60 camere, parcheggio privato, piscina e ampi giardini. La struttura giace in stato di semi abbandono da quando è cessata l’attività circa tre anni fa.

Sorse in seguito alla trasformazione in struttura ricettiva, nel 1876, di Villa Biancheri (fonte Sanremostoria.it), prendendo il nome di Hotel des Anglais, la cui insegna si trasferirà sull’Imperatrice dove questa si trova tuttora. A partire dal 1888 l’Eden viene acquisito da un imprenditore del settore che lo ribattezza con il nome attuale. Prima della chiusura, gli ultimi gestori sono stati la famiglia di albergatori sanremesi Valle. La proprietà dell’edificio apparteneva a una società piemontese Er.Bo. che nel 2018 l’aveva messo in vendita per 4,8 milioni di euro. Cessione avvenuta nell’ottobre scorso.

I nuovi acquirenti – a capo di un grosso gruppo del Sud Italia che non si occupa direttamente di alberghi – hanno incontrato ieri mattina il sindaco Alberto Biancheri, annunciando di voler procedere alla ristrutturazione completa dell’immobile per ampliarlo e portarlo ad avere la quarta stella, prima di riaprire i battenti. I tempi previsti sono di un anno a partire dal rilascio dei permessi necessari per iniziare la riqualificazione. La ristrutturazione dell’Eden è un ulteriore segno inequivocabile che Sanremo si conferma scommessa vincente sul fronte turismo.

(Foto da Sanremostoria.it)