Sanremo. La Sanremese Calcio comunica, dopo il pareggio di ieri col Derthona, di aver messo in uscita l’attaccante Nicola Ferrari.

L’operazione non vuole essere un ridimensionamento. Il club biancoazzurro crede ancora fortemente negli obiettivi prefissati ad inizio stagione e nei prossimi giorni opererà sul mercato per rinforzare ulteriormente la squadra, non solo nel reparto offensivo.