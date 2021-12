L’assessore regionale Gianni Berrino in visita a Diano Arentino - Riviera24

Diano Arentino. Questa mattina l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino si è recato a Diano Arentino per incontrare il sindaco Paolo Sciandino, la vice sindaco Serena Valle, l’assessore ai lavori pubblici Tiziana Biga e il consigliere delegato al territorio Alessandro Sciandini. Al centro temi legati al turismo e al prodotto turistico del territorio.

«Mi ha fatto molto piacere rispondere all’invito del sindaco Paolo Sciandino di recarmi a Diano Arentino. È stato un momento costruttivo, di condivisione per parlare di turismo ed entroterra. Il rilancio della Liguria passa anche dall’attenzione e cura dei piccoli comuni. Ritengo importante il confronto costante e diretto con tutte le amministrazioni locali per poter meglio lavorare insieme ed ottenere risultati importanti per l’intera comunità» – dichiara l’assessore al turismo Gianni Berrino.

«Ringrazio l’assessore Berrino per la sua visita. Anche se siamo una piccola realtà crediamo di avere un prodotto turistico appetibile e stiamo lavorando perché lo sia ancora di più. La sinergia con i comuni del golfo e la regione in questo senso sarà fondamentale» – afferma il sindaco Paolo Sciandino.