La Sanremese riprende la preparazione al Comunale: sabato 18 dicembre c'è il Sestri Levante - Riviera24

Sanremo. Questo pomeriggio la Sanremese ha ripreso la preparazione al Comunale. Assenti gli infortunati Maglione, Pellicanó e Aita. Quest’ultimo ieri è stato operato a Torino alla clavicola della spalla sinistra. L’intervento è perfettamente riuscito.

Ora Aita dovrà osservare due settimane di riposo e poi, ai primi di gennaio, se tutto proseguirà per il meglio, potrà iniziare la riabilitazione. Per i tempi di recupero è meglio aspettare ancora qualche giorno prima di sbilanciarsi, ma si è ragionevolmente ottimisti per rivedere presto in campo il giovane terzino.

Questo è il programma settimanale della squadra che nel prossimo turno di campionato giocherà sabato in anticipo a Sestri Levante:

– Martedì 14 dicembre: pomeriggio Comunale;

– Mercoledì 15 dicembre: doppia (mattina Comunale, pomeriggio Ospedaletti);

– Giovedì 16 dicembre: pomeriggio a Ospedaletti;

– Venerdì 17 dicembre: mattina a Ospedaletti;

– Sabato 18 dicembre: Sestri Levante – Sanremese, ore 15, stadio Sivori.