La bella sanremese Denisia nel film di Diabolik

Sanremo. C’è anche un po’ di Citta dei Fiori nel film Diabolik, al cinema dal 16 dicembre scorso. Nella pellicola, basata sulle gesta del celeberrimo ladro dei fumetti, creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani, ha una parte come comparsa la ballerina e modella matuziana Denisia Marletta.

Il lungometraggio, diretto dai Manetti Bros, vede il protagonista interpretato da Luca Marinelli, mentre Miriam Leone e Valerio Mastandrea sono rispettivamente Eva Kant e l’ispettore Ginko.

La bella Denisia non è la prima volta che alla ribalta nazionale. E’ due stagioni che fa parte del gruppo di ballo di X-Factor e quest’anno sarà al Mediolanum forum Assago per la finale del talent show. E’ stata anche testimonial in uno spot di Pittarosso, il rinomato brand italiano di scarpe ed accessori.