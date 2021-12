Juniores Under 19, ammenda di 500 euro per la Sanremese - Riviera24

Sanremo. Ammenda di 500 euro per la Sanremese.

E’ la decisione del giudice sportivo in seguito alle partite, valide per l‘undicesima giornata del girone A del Campionato Nazionale Juniores Under 19 Serie D, giocate lo scorso 11 dicembre.

La contravvenzione è stata assegnata alla società biancoazzurra «per avere, propri sostenitori, dal 30° minuto del secondo tempo sino al termine della gara, rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria. Al termine della gara, gli stessi sostenitori lanciavano sputi e bottigliette all’indirizzo dello stesso calciatore. Sanzione così determinata anche in considerazione della pandemia in corso».