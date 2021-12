Incontri virtuali al Ruffini-Aicardi: la letteratura italiana tra realismo e fantastico

Imperia. Prosegue la rassegna degli incontri virtuali organizzati per l’Istituto Ruffini – Aicardi dal Prof. Umberto Sisia. L’argomento che si tratterà domani, lunedì 20 dicembre alle ore 15 e 30 in aula virtuale su piattaforma G-Suite, tramite Meet risulta particolarmente stimolante e affascinante per la preparazione e il potenziamento delle conoscenze degli allievi dell’Istituto in Letteratura italiana.

«Usualmente si ha la tendenza a ritenere che gli italiani non siano particolarmente versati nella letteratura fantastica, soprattutto a paragone con il mondo anglosassone e con molte altre letterature del pianeta. In realtà, a guardare bene, non è del tutto così e si tratta di una percezione erronea sviluppatasi soprattutto in epoca moderna, dopo il Settecento e l’Illuminismo» spiega il Prof. Sisia.

Questa la riflessione da cui prende le mosse la discussione, che verrà diretta da un giovane studioso e saggista calabrese, il Prof. Francesco Corigliano, anch’egli docente, collaboratore inoltre con l’Università della Calabria UNICAL. Autore di un interessante studio “La letteratura weird. Narrare l’impensabile” per i tipi di Mimesis Edizioni, ma anche scrittore di romanzi e novelle dell’orrore (una per tutte la sua ultima fatica, “La funzione silvestre”, ebook per Hypnos Edizioni. Interessante voce del fantastico italiano contemporaneo, Corigliano darà vita a un significativo e variegato excursus attraverso i secoli per fare capire quali sono state le diverse percezioni delle categorie di “Realismo” e “Fantastico” nel tempo, passando per le varie correnti letterarie e per il mondo degli autori e della critica. Tutto questo con un particolare accento posizionato sull’epoca della Scapigliatura e del Decadentismo italiano, con un occhio particolarmente vivace dedicato all’esplosione degli interessi psicoanalitici, per arrivare a figure dominanti quali Calvino e Buzzati e al ferventissimo ed effervescente mondo della letteratura fantastica italiana del recente passato ed attuale.

«Al di là di un panorama letterario spesso ingessato e paludato fatto di premi e premietti, di notorietà mediatica e spicciola, di romanzi usa e getta si agita un’altra letteratura, fatta di piccole produzioni, di fenomeni talora più apprezzati all’estero che da noi, di invenzioni e sperimentazioni: il fantastico italiano di oggi. Piccole case editrici, diffusione porta a porta, transmedialità, ebook, una realtà spesso ignorata ma molto interessante e molto vitale».

Un’altra iniziativa che si confida potrà incuriosire gli studenti ed essere di supporto al loro percorso di studio, soprattutto per le classi quinte che si avviano all’esame di Stato incontrando molti degli argomenti che saranno oggetto di trattazione