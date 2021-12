In tilt il sito per i referti on-line della Regione Liguria - Riviera24

E’ in tilt il sito della Regione Liguria dove è possibile consultare i referti on-line. Fra i vari servizi è possibile conoscere anche il risultato del tampone e visto il considervole numero di persone che in questi giorni si stanno recando in massa per effettuarlo, il sistema al momento potrebbe non essere accesibile per questo motivo.

Collegandosi refertionline.regione.liguria.it il messaggio che compare da una decina di minuti ad ora è:

SERVIZIO NON DISPONINILE: “Il server in questo momento non è in grado di soddisfare la richiesta per motivi di manutenzione o di sovraccarico del sistema. Per favore, riprova più tardi”.



Il servizio è collegato a Liguria Digitale di Genova con cui l’Asl è in contatto per riattivarlo.