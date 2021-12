Imperia in lutto, a poche ore dal nuovo anno muore Ciro Capacci

Imperia. A poche ore dall’inizio del nuovo anno, la città di Imperia perde una delle sue figure storiche più importanti: è morto a 91 anni Ciro Capacci.

Nato nel 1930, cresciuto durante la guerra e l’occupazione, perse il papà prematuramente ed iniziò il suo lavoro nel pastificio dell’Agnesi nel reparto officina, con la qualifica di operaio. La passione per la meccanica gli diede modo di progettare e realizzare macchine per i pastifici e in pochi anni fu promosso capo officina dell’azienda.

Nel 1958 lasciò l’azienda e con la liquidazione ottenuta avviò una carriera imprenditoriale. Il primo passo della sua vita da imprenditore fu nell’edilizia residenziale e popolare, ma tra gli anni 70 e 80, nel 1983 rilevò una quota di azioni del pastificio Agnesi, la stessa azienda da cui era partito, 34 anni prima, da semplice operaio. Continuò la sua carriera come amministratore delegato in quello che diventò il secondo pastificio più importante d’Italia, ai famosi tempi di “Silenzio parla Agnesi”, che gli valse una palma d’oro al festival di Cannes delle pubblicità.

Un successo dopo l’altro, come imprenditore ed immobiliarista imperiese che lo portò ad essere nominato Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Lo storico imprenditore lascia la moglie Carmen, i figli Carlo, Cristina e Corrado

I funerali si terranno alle 15 di lunedì 3 gennaio nella Basilica di San Giovani ad Imperia.

Alla famiglia di Ciro e in particolar modo all’ex sindaco di Imperia Carlo Capacci, vanno le condoglianze della redazione di Riviera24.it