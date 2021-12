Il Tennis Sanremo ospita il torneo Itf Senior S400 - Riviera24

Sanremo. Lunedì 3 gennaio prende il via a Sanremo sui campi in terra rossa del circolo “Tennis Sanremo” di corso Matuzia il primo torneo in assoluto del calendario mondiale del circuito ITF Senior.

Si tratta della edizione invernale del medesimo torneo che si tiene abitualmente nel mese di luglio. Straordinaria partecipazione di tutti i migliori tennisti “over” italiani che si sfideranno ognuno nella propria categoria di età, pur nel rispetto del rigido protocollo anti Covid.

Sanremo si dimostra una volta di più meta attrattiva grazie al suo clima, alle sue strutture e alle sue iniziative.