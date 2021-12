Il Tenco scivolato su di noi (graffiti dal 1974) in anteprima al Teatro Ariston - Riviera24

Sanremo. Appuntamento per mercoledì 15 dicembre, alle 17,30, presso la Sala Roof 1 del Teatro Ariston di Sanremo, per la proiezione in anteprima del video “Il Tenco scivolato su di noi (graffiti dal 1974)” di Ersilia Ferrante per la regia di Riccardo Di Gerlando.

Nel video sono raccolte interviste ad alcuni spettatori che, come l’autrice, hanno partecipato alla prima Rassegna del Club Tenco, svoltasi al Teatro Ariston dal 24 al 27 luglio 1974 e, precisamente Mino Casabianca, Vittorio De Tassis. Romolo Giordano, Gianni Laura, Mauro Laura, Paola Lanteri, Walter Vacchino.

A loro si aggiungono i ricordi del cantautore Gianni Siviero; oltre a questi testimoni, hanno partecipato alle riprese Alessandra Peracchi, che introduce le interviste, e in voce Alex Cosentino, che legge parte di un articolo di cronaca dell’epoca. Cosentino sarà anche il conduttore dell’evento di mercoledì, a cui parteciperà il noto chitarrista Armando Corsi, accompagnato dal cantautore Gioacchino Costa.

Ha annunciato la sua presenza all’evento anche un rappresentante della famiglia Tenco.

Nel video, destinato non solo ai soci del Club Tenco, ma a tutti coloro che hanno seguito e seguono la Rassegna della Canzone d’autore, sono rivelati particolari e curiosità della sua prima edizione, che rievocano la Sanremo di allora e sottolineano ancora una volta, qualora fosse necessario, le doti culturali e umane di Amilcare Rambaldi che la ideò.

Ingresso libero, con green pass e con offerta libera a favore dell’iniziativa di beneficenza “Adotta una famiglia”, promossa per il periodo natalizio dal Club per l’Unesco di Sanremo.