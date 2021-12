Il Gruppo di Cultura Politica della FOS chiede incontro sulla medicina di prossimità con la “Casa della Comunità”

Sanremo. La Federazione Operaia Sanremese, con il suo Gruppo di Cultura Politica, da tempo è impegnata nel promuovere incontri e iniziative sulla sanità e sul socio sanitario rispetto al territorio di Asl1. In occasione dell’incontro, tenutosi nella sala di via Corradi 47, il 24 maggio sulla sanità post-Covid, “Questo è il momento di programmare a breve, medio e lungo termine”, con il direttore generale dell’Asl1 Silvio Falco, i sindaci di Sanremo e Taggia e tutte le rappresentanze sindacali territoriali e del comparto della sanità pubblica si è reso pubblico un documento molto articolato sulla sanità e il socio sanitario del nostro territorio. Il Gruppo di Cultura Politica della FOS ha raccolto, a suo tempo, le osservazioni di merito e poi, tenuto anche conto delle novità emerse, ha iniziato a ragionare sull’aggiornamento di quel documento complessivo. «In questa ottica, a partire dai mesi estivi, abbiamo contattato prima il presidente della Regione Giovanni Toti e poi l’assessore regionale Marco Scajola per un’iniziativa, tutta istituzionale (con il coinvolgimento dei sindaci) su una problematica molto rilevante: La Medicina di Prossimità con la “Casa della Comunità”» – fa sapere il Gruppo di Cultura Politica.

«Non ci è stato mai detto di no da parte del presidente Toti e dell’assessore Scajola, ma non ci è mai stata indicata una data pur avendo noi, con molto anticipo, dato ampia facoltà di scelta. Preso atto che la via istituzionale non era percorribile; nella prima metà di novembre abbiamo chiesto (per le vie brevi) ai responsabili dei partiti e movimenti della provincia di Imperia, che sono presenti in Consiglio Regionale, la loro disponibilità per un incontro (anche informale) per uno scambio di opinioni e valutazioni politiche sulla sanità nel territorio di Asl1. Alla nostra richiesta ha risposto positivamente il Partito Democratico (l’incontro si è già tenuto e hanno partecipato il segretario provinciale Quesada e il consigliere regionale Ioculano), mentre la Lega, Fratelli d’Italia e Cambiamo (Lista TOTI) pur avendo apprezzato (nelle diverse interlocuzioni telefoniche) l’iniziativa ed espresso il loro interesse ad oggi non hanno ancora indicato alcuna data. Ci domandiamo: come mai su una problematica così rilevante e tutta riferita al nostro territorio (quello della Asl1) si continui da parte della Lega, di Fratelli d’Italia e di Cambiamo, nel non decidere una data e si continua a passare la palla da una personalità all’altra del proprio Partito? È anche noto che nei giorni scorsi (mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre) abbiamo consegnato ai sindaci Biancheri, Scajola e Scullino e poi inviato al vicepresidente Piana, agli assessori Berrino e

Scajola, ai consiglieri Cerri, Ioculano, Riolfo e Russo un nostro documento dedicato esclusivamente alle “Case della Comunità” (argomento molto attuale date le decisioni che si stanno assumendo a livello Regionale)» – sottolinea il Gruppo di Cultura Politica.

«Con questa presa di posizione pubblica chiediamo, in modo formale, ai responsabili provinciali della Lega l’onorevole Di Muro, di Fratelli d’Italia Cravero e di Cambiamo Dimeco, di comunicarci (per le vie brevi o in modo pubblico), se sono ancora interessati all’incontro, una data per il confronto sulla Medicina di Prossimità con la “Casa della Comunità”, a cui noi ci adegueremo. Confidiamo nella responsabilità civile e politica dei destinatari della presente richiesta» – afferma per il Gruppo di Cultura Politica Claudio Vaniglia.