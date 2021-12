Il “Bouquet Festival di Sanremo 2022” sarà dedicato ad Aurelio Sparago - Riviera24

Sanremo. Il Mercato dei Fiori ed il Comune di Sanremo organizzano il concorso “Bouquet Festival di Sanremo 2022”, che si svolgerà lunedì 10 gennaio 2022.

Quest’anno il concorso sarà dedicato a Aurelio Sparago, personaggio storico del mondo floricolo sanremese, esportatore, produttore di fronde, membro del consiglio di amministrazione del Mercato, ispiratore e realizzatore di numerose iniziative nell’ambito della promozione del prodotto locale, a cui si deve, tra l’altro, la fondazione dell’associazione per fioristi “Sanremo Italian Style” e il ritorno dei fiori sul palco del Festival di Sanremo.

Il concorso si svolgerà su due prove:

– Bouquet formale n. 1 “Il Sole”

– Bouquet formale n. 2 “La Luna”

ed è riservato ai fioristi professionisti di tutta Italia, possessori di partita IVA attinente al settore floreale e loro dipendenti (con attestazione del datore di lavoro da allegare al modulo di iscrizione).

Il vincitore entrerà a far parte della squadra che confezionerà i bouquet consegnati ai cantanti ed ai vari ospiti durante le dirette del Festival di Sanremo 2022. Per partecipare è necessario inviare il modulo d’iscrizione, debitamente compilato, a mercato@amaie-energia.it entro e non oltre il lunedì 20 dicembre alle 11. Per osservanza delle norme anti-Covid, saranno accettati non oltre 20 concorrenti selezionati in base alla data di iscrizione.