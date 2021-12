Green park e Spa nell’ex tiro a volo, doppio step: i lavori si avvicinano

Sanremo. Si avvicinano i lavori di riqualificazione dell’area di Pian di Poma per l’iniziativa dell’imprenditore Pier Luigi Catto di Bordighera, proprietario, con la sua O.i.t, del Camping Villaggio dei Fiori. Questa mattina si è tenuta la seconda commissione consigliare alla presenza del promotore privato che vuole trasformare sia il lungomare che l’ex tiro a volo.

«Stiamo lavorando a un centro benessere molto ambizioso e importante, – ha spiegato Catto, collegato con i commissari in videoconferenza -. E’ stata depositata di recente l’indagine realizzata sul rio che corre a fianco dell’ex Tiro a volo, integrazione progettuale richiesta dalla Regione che ora apre le porte alla conferenza dei servizi. Ci aspettiamo che il Comune ci convochi al più presto». E se la trasformazione dell’ex tiro a volo in Centro Spa di lusso a cinque stelle è soggetta a tempistiche di non semplice approssimazione, più imminente sembra essere l’intervento denominato Green park: un’area camper con piazzole 4.0, reception e ristorante vista mare (vedi planimetria).

Project finincing ad iniziativa privata del valore complessivo di 4 milioni di euro, il Green park è già stato aggiudicato alla O.i.t. di Catto che l’aveva proposto al municipio. Il progetto prevede la sistemazione preventiva di tutta la scogliera fronte mare e poi le opere a terra. Una passeggiata con ringhiera attraverserà la costa. Prevista anche un’area cani attrezzata con toilettatura fai da te. Green park, ex tiro a volo e Palasport porteranno Pian di Poma a diventare il cuore della cittadella dello sport e del turismo di cui a Sanremo si parla da oltre 40 anni.