Grande attesa per la Sanremo Marathon: iscrizioni ancora aperte - Riviera24

Sanremo. Sono salite a 700 le iscrizioni alle quattro gare della Sanremo Marathon in programma domenica 5 dicembre (maratona, mezza maratona, 10 km e Family Run). Intanto sono scattate questa mattina, presso il campo di atletica a Pian di Poma a Sanremo, le iscrizioni sul posto. Oggi e domani rimarrà infatti aperto un apposito desk dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.

Al via della maratona ci sarà anche Stefano Emma (Athletic Club 96 Alperia – classe 1988), atleta della nazionale italiana di Ultramaratona e già campione italiano della 50 km e della 6 Ore. In carriera vanta prestazioni mondiali ed europee sulle lunghe distanze anche su tapis roulant. Tra gli atleti più attesi ci sono poi il biellese Stefano Velatta (Maratoneti Genovesi – classe 1975) che ha un personale sulla maratona di 2h30’, e Diego Saltalamacchia (Torino Road Runners – classe 1975), classificato secondo alla Sanremo Marathon nel 2019. Il suo personale sulla maratona, realizzato poche settimane fa alla Turin Marathon, è di 2h44’41”.

Ecco gli orari delle partenze di domenica: alle 9 la maratona, alle 9:10 la mezza maratona, alle 10 alla 10 km, alle 10:15 alla family run. Alle 12 è prevista la cerimonia di premiazione.

Sede di partenza e arrivo sarà il campo di atletica a Pian di Poma a Sanremo. Il percorso si svilupperà lungo l’affascinante pista ciclopedonale del ponente ligure. I podisti della maratona procederanno prima in direzione ponente fino ad Ospedaletti, poi dopo il giro di boa si tornerà verso levante con attraversamento di Sanremo, Arma di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e nei pressi della galleria di San Lorenzo, inversione di marcia con ritorno a Sanremo alla pista di atletica. La mezza maratona vedrà i podisti percorrere la prima parte del tracciato con inversione tra Sanremo e Bussana Mare. Il percorso della 10 km sarà interamente sanremese, con giro di boa all’inizio dei Tre Ponti. Il tratto iniziale di questo tracciato sarà anche teatro della Family Run per un totale di circa 3 km. La parte tecnica è curata dalla Pro San Pietro Sanremo.

Al via della maratona ci sarà anche il cantante Alessandro Maraniello, originario di Modena e oggi residente nel Canton Ticino in Svizzera, in arte Alessandro Mara. Partecipò 2 volte al Festival di Sanremo: nel 1996 tra le Giovani Proposte con la canzone “Ci sarò” e nel 1997 nei Big con “Attimi”.

Si ricorda che, come da regolamento, domenica mattina per accedere al campo di atletica, dove ci sarà la partenza delle quattro gare, verrà controllata la documentazione necessaria, in base ai protocolli Fidal, per l’emergenza Covid. Ogni persona dovrà mostrare il Green Pass (cartaceo o sul telefonino) oppure un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus. Sarà quindi necessario presentarsi con la documentazione necessaria. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Domani, alle 16, presso il campo di atletica, ci sarà la presentazione del libro di Gianfranco Mogliotti dal titolo “L’inquilina dell’attico”. Si tratta di un autore protagonista di diverse gare, già più volte a Sanremo negli anni scorsi, alle quali partecipa su una carrozzella portata da Running Angels. La Sanremo Marathon è presente su Facebook, Instagram e su Twitter.