Furto nella farmacia di San Lorenzo al Mare, indagini dei carabinieri

San Lorenzo al Mare. Furto nella farmacia di via Pietrabruna, a San Lorenzo al Mare. Intorno alle 19 di ieri, un uomo, sembrerebbe molto giovane, è entrato all’interno del negozio, ancora aperto, e ha rubato un centinaio di euro dalla cassa per poi fuggire, senza commettere violenza o minacciare i presenti. Il ladro indossava vestiti di colore nero e aveva una mascherina nera sul volto, semi nascosto da un cappuccio.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Sanremo, allertati dal farmacista. I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l’accaduto. Indagini sono in corso per risalire all’identità del malvivente.