Frodi creditizie, nel primo semestre dell’anno 293 casi in Liguria. 38 nell’Imperiese

Imperia. Coerentemente con la ripresa delle erogazioni di prestiti alle famiglie, sono tornate a crescere in modo deciso le frodi creditizie perpetrate mediante furto di identità (+8,7% rispetto al 2020).

Secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio sulle Frodi Creditizie e i furti di identità realizzato da CRIF – MisterCredit, nel primo semestre dell’anno in Italia sono stati ben 12.197 i casi di illecito utilizzo di dati personali e finanziari per ottenere credito o acquisire beni con l’intenzione premeditata di non rimborsare il finanziamento e non pagare il bene, per un danno stimato che supera i 63 milioni di Euro.

Il valore medio si è attestato a 5.168 euro, con una predominanza di frodi di piccolo importo, ma va segnalata una crescita del +13,2% dei casi con importo tra i 10.000 e 20.000 euro e del +14,6% per quelle al di sopra dei 20.000 Euro, che complessivamente arrivano a rappresentare una quota intorno al 20% del totale.

In Liguria si verificano quasi 50 casi al mese; nei primi sei mesi dell’anno in corso le frodi creditizie rilevate in Liguria sono state 293, un dato che posiziona la regione al 13° posto della graduatoria nazionale.

A livello provinciale, il maggior numero di frodi è stato registrato nella provincia di Genova, con 156 casi (che la collocano al 17° posto nel ranking nazionale), seguita da Savona, con 51 (68^ posizione), da La Spezia, con 48, e Imperia con 38.

Le vittime sono prevalentemente uomini, di età sempre più giovane. Spesso la vulnerabilità è accresciuta da comportamenti eccessivamente disinvolti, come la pubblicazione su web e social di dati e informazioni riservate.