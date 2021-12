Frana sulla strada di Bussana mare, il centro tamponi si sposta a Taggia

Sanremo. Accesso al lungomare di Bussana chiuso per frana, il centro tamponi drive trough allestito dall’Asl1 nella zona, presso il parcheggio di Amaie Energia (ex Area24), si trasferisce a Taggia. E’ questa la soluzione individuata questa mattina da Asl1 e su cui sono al lavoro direzione sanitaria locale e Comune di Taggia. Lo spostamento dovrebbe essere portato a termine entro la fine della settimana.

Il crollo di parte della carreggiata in via Al Mare ha di fatto condizionato le scelte in fase di discussione. I lavori di ripristino della strada, secondo un primo cronoprogramma elaborato dai tecnici incaricati di Palazzo Bellevue, dovrebbero durare 60 giorni. L’ultimo trasferimento risale a pochi giorni fa, quando Comune e Asl dovettero correre ai ripari per le code chilometriche che si verificavano in corso Garibaldi.